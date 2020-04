Fachberufsschule Wolfsberg verlieh Zeugnisse online

Fast 200 Berufsschüler erhielten ihre Jahreszeugnisse symbolisch in einer Onlinezeremonie. Bildungsreferent Landeshauptmann Peter Kaiser loggte sich dazu ebenfalls ein. Über Computer, Tablets und Handys konnten auch Familien, die Lehrbetriebe und Freunde zuschauen, sogar aus der Pädagogischen Hochschule St. Gallen in der Schweiz kamen Grußworte. Die Zeugnisse gehen jetzt per Post an die Jugendlichen. Fünf von ihnen können besonders stolz sein, sie wurden vor den Vorhang geholt, weil sie alles Einser haben.