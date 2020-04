Am Autobahn-Checkpoint beim Brenner ist es um 10.50 Uhr sehr ruhig: Mit Unterstützung des Bundesheeres kontrolliert die Polizei die aus Italien einreisenden Lkw. Die Autos werden schon vorher auf die Bundesstraße umgeleitet und dort unter die Lupe genommen. Sowohl auf der Autobahn als auch auf der Bundesstraße ist das Aufkommen gering, wie Dietmar Kirchmair schildert: „Der Verkehr ist deutlich zurückgegangen. Am Wochenende ist fast nichts los. Unter der Woche nur minimal mehr.“ Das bestätigt auch Stefan Eder von der Tiroler Landespolizei: „Zwischen 3500 und 4000 Lkw passieren derzeit täglich den Brenner.“ Laut Auskunft der Asfinag ist in den vergangenen Wochen ein Rückgang von 20 Prozent zu beobachten.