Internationaler Bestseller

Obamas Autobiografie „Becoming“ war Ende 2018 erschienen und schnell zum internationalen Bestseller avanciert. Allein in Nordamerika wurden binnen zwei Wochen mehr als zwei Millionen Exemplare verkauft. Die heute 56-jährige Ex-First-Lady schildert in dem Buch ihre acht Jahre im Weißen Haus und gibt Einblicke in ihr Privatleben. Für die Hörbuchfassung gewann Obama im Jänner einen Grammy.