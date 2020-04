Neuer Termin für „Ghost of Tsushima“

Noch ein bisschen länger warten müssen Gamer indes auf „Ghost of Tsushima“. Die Samurai-Schnetzelei aus der Feder von Sucker Punch Productions („InFamous“) sollte ursprünglich am 26. Juni erscheinen. Weil es damit wohl „The Last of Us Part 2“ in die Quere kommen würde, soll es nun am 17. Juli exklusiv für die PS4 erscheinen.