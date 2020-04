Am Wochenende sei evaluiert worden, wie sich Ostern sowie die Öffnung der Baumärkte und kleinen Geschäfte ausgewirkt hat. Diese Bilanz sei absolut positiv ausgefallen, so Anschober: „Der Reproduktionsfaktor passt und hat sich über Ostern nicht negativ entwickelt.“ Auf Basis der bisherigen Rahmenbedingungen sei Österreich in einer Prognose der EU-Kommission sehr gut eingestuft worden: „Wir haben einen der besten Trends der EU-Mitgliedsstaaten zu verzeichnen“, zeigte sich der Gesundheitsminister erfreut. Der vollständige Bericht wird von der EU-Kommission am Dienstagnachmittag in Brüssel präsentiert.