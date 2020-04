Einfach so durchstarten?

Es gibt grundsätzlich keine Sportart, die so schnell und einfach zu erlernen ist, wie das Laufen. Alles, was ihr hierfür benötigt ist eine praktische Sportbekleidung, passende Schuhe und natürlich genügend Motivation. Fehlt es euch an etwas, findet ihr im praktisches Schuhwerk und hochwertige Kleidung.



Seid ihr bereit für eure erste Runde, kann es eigentlich schon losgehen. Nehmt euch aber für den Anfang nicht zu viel vor, sondern teilt euch die ausgewählte Strecke in verschiedene Intervalle unter, die anfangs relativ kurz ausfallen. Außerdem ist es wichtig, gerade am Anfang genügend Pausen einzuplanen, damit euer Körper sich erholt.