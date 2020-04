Kampfjet-Pilot: „Wow, was ist das?“

Viel zu erkennen ist auf den grobkörnigen Videos nicht. So ist beispielsweise auf einem Clip mit dem Titel „GOFAST.wmv“ (Video unten) ein sich schnell bewegender Punkt zu sehen, der von der Besatzung eines Kampfjets verfolgt wird. „Wow, was ist das?“, fragt einer der Männer an Bord, als ein mysteriöses Objekt von rechts oben nach links unten über den Monitor des Bordkamera-Systems einer F/A-18 Hornet der U.S. Navy rast. Aufgenommen wurde das Video 2015 vor der Ostküste der Vereinigten Staaten.