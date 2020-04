Hinter den Kulissen wurde am Montag bis zum letzten Moment noch verhandelt und an Details gefeilt. Denn für heute ist die Vorstellung eines „Aufsperrplans“ für den Tourismus vorgesehen. In der Branche gehen die Wogen hoch. Denn Gäste, die buchen, wollen wissen, was sie erwartet. Ist der Wellnessbereich offen, wie viele Leute dürfen in den Speisesaal? Welche Ausrüstung braucht das Personal, wie viele Sessel oder Tische müssen frei bleiben und so weiter?