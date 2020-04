Rabl-Stadler betonte, dass die Salzburger Festspiele in der Kulturlandschaft keine Sonderrolle einnehmen werden. Aber: Sie wollen an der Speerspitze im Kampf um die Interessen der Kultur stehen. Rabl-Stadler verwies dabei auch auf einen Artikel des „Krone“-Kolumnisten Martin Grubinger vom Sonntag, in dem er an die Kulturmacht Österreich appellierte. „Ich stehe Seite an Seite mit Herrn Grubinger“, sagte die Präsidentin.