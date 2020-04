Am Montag gegen Mittag ereignete sich im Gemeindegebiet von Bürmoos der Verkehrsunfall: Zwei Personen - eine 45-jährige Flachgauerin und ihre 7-jährige Tochter erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Ein 32-jähriger Pkw-Lenker aus Bulgarien kollidierte mit dem Pkw der Flachgauerin. Die beiden Verletzten wurden nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes in das Universitätsklinikum Salzburg gebracht. Am Auto der Flachgauerin entstand ein Totalschaden. Die durchgeführten Alkotests verliefen negativ. Die Unfallstelle war für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten komplett gesperrt.