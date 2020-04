Abstriche wurden an insgesamt 689 Bewohnern und 742 Bediensteten vorgenommen, in Summe also bei mehr als 1400 Personen. Dabei wurden - zu den schon vorher bekannten Fällen - acht neue Infektionen bei den Bewohnern und zwei beim Personal festgestellt. Damit summiert sich die Zahl der insgesamt erkrankten Heimbewohner auf 51. Davon befinden sich noch 26 im Krankenhaus, 15 sind verstorben. Beim Personal sind derzeit noch vier Personen aktiv erkrankt.