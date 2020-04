Die Ausgangsbeschränkungen in der derzeitigen Form enden für die Menschen in Österreich am 1. Mai. Mit diesem Stichtag werden Lockerungen in Kraft treten, die es den Österreichern wieder möglich machen, sich freier zu bewegen. Allerdings werden die Abstands- und Hygieneregeln in der jetzigen Form bestehen bleiben. Die türkis-grüne Bundesregierung will künftig auf mehr Eigenverantwortung anstatt auf Bestrafung setzen.