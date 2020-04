Das US-Militär hat nach eigenen Angaben bei einem Luftangriff gegen die Terrormiliz Al-Shabaab in Somalia im vergangenen Jahr zwei Zivilisten getötet. Bei dem Angriff im Februar 2019 in der Nähe von Kunyo Barrow im Süden des Landes seien zudem drei Zivilisten verletzt worden, teilte das Afrika-Kommando des Militärs (Africom) am Montag mit.