In Zeiten der Krise muss man kreativ sein und sich etwas einfallen lassen. Um gemeinsam mit Gläubigen trotz der aktuellen Einschränkungen einen Gottesdienst feiern zu können, rief die evangelische Pfarrgemeinde Neuhaus am Klausenbach im Burgenland am Sonntag zu einem Auto-Gottesdienst auf. Statt in der Kirche wurde auf dem Parkplatz des örtlichen Freibades gefeiert, rund 150 Menschen in circa 60 Fahrzeugen nahmen daran teil.