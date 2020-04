Basketball-Boss Gerald Martens hatte neben der Präsentation des wichtigen neuen Ligasponsors „bet-at-home“ gute Post parat. Die Fans in der Steiermark werden sich zwar noch etwas gedulden müssen, aber im Jahr 2021 soll die Trendsportart „3x3“ als Ergänzung zum Ligabetrieb mit einem 3x3-Supercup (ab Februar, März) so richtig durchstarten. Graz ist dabei als Finalort angedacht. Und: In der Landeshauptstadt soll 2021 unmittelbar vor den Olympischen Spielen sogar das Welt-Qualifikationsturnier im 3x3 steigen. „Wir denken dabei an den Hauptplatz, an eine Arena mit bis zu 3000 Fans im Jahr des Sports, mit den besten Teams der Welt in dieser Sportart“, so Martens.