Nächstes Kapitel in der hochemotionalen Debatte um die 380-kV-Freileitung in Salzburg: Bekanntlich klagte die Austrian Power Grid (APG) sieben Aktivisten auf Besitzstörung. Grund: Deren Proteste, mit denen sie Schlägerungsarbeiten in Bad Vigaun verhinderten. Bei fünf Personen gab die Bezirksrichterin der Klage Folge.