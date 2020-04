Tag der Wahrheit für den ehemaligen Box-Weltmeister Felix Sturm! Am Donnerstag entscheidet das Gericht, ob der 41-jährige Deutsche wegen Steuerhinterziehung und eines Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz hinter Gittern muss. Die Staatsanwaltschaft will den einstigen Champ jedenfalls im Gefängnis sehen, forderte am Montag drei Jahre und drei Monate Haft.