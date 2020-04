Ein neuer Haarschnitt oder Einkäufe für den Garten: Das stand am Montag ganz oben auf den Listen der Schweizer, als das Land erste Schritte aus den Corona-Beschränkungen des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft machte, die seit Mitte März den Alltag der Eidgenossen bestimmten. „Ich denke, es ist an der Zeit“, sagte Christiane Ansermet vor dem Schilliger Gartenzentrum in der Stadt Gland am Genfer See. „Wir müssen unser Leben leben.“ In Österreich haben Baumärkte seit 14. April wieder geöffnet, Friseursalons öffnen allerdings erst am Samstag wieder.