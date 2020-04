Kalt war es ja auch in letzter Zeit nicht gerade - jetzt aber scheint schon der Sommer vor der Tür zu stehen. Am Montag hat es in weiten Teilen der Steiermark noch gewittert bis geregnet, laut Prognosen soll das auch bis in die Nacht hinein so weitergehen. Das Thermometer wird nächste Woche im Steirerland aber an der 30-Grad-Marke kratzen, wie Friedrich Wölfelmaier von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik erklärt. Das ist Badewetter! Leider dürfen die Schwimmbäder wegen Corona noch nicht aufsperren.