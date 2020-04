Alle leiden unter der Krise. Manche mehr als andere. Für Tirols Kinder- und Jugendanwältin Elisabeth Harasser gehören die Jüngsten in der Gesellschaft eindeutig zu jenen, die den negativen Auswirkungen der Isolation am meisten ausgeliefert sind. „Kinder leiden, weil sie in kleinen Wohnungen keinen Platz für einen Rückzug haben. Sie leiden, wenn die Eltern Probleme und Konflikte haben. Und sie können gerade jetzt schwer vor häuslicher Gewalt geschützt werden, weil helfende Systeme wie die Schule oder der Kindergarten fehlen“, zählt die Jugendanwältin auf.