Marie-Edwige Hartig hatte am Freitag am Linzer Donaustrand eine Anzeige kassiert. Gleich vorweg: Nicht weil sie, wie auch die anderen rund zehn Personen dort, sich nicht an die geltenden Abstandsregelungen gehalten hätte, sondern weil sie sich lautstark darüber aufregte, als die auf den Plan gerufene Polizei sie bat, die Szenerie zu verlassen.