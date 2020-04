Aktuell sind die Kindergärten- und Krippen nur sehr spärlich besucht. „Wir haben momentan gerade einmal ein bis zwei Kinder bei uns“, sagt etwa Angelika Dobrounig, Leiterin der Kinderkrippe in der Grazer Prochaskagasse. Insgesamt sind in der Landeshauptstadt aktuell 33 „Zwergerl“ in einer Krippe - normal sind es 410. In den städtischen Kindergärten sind es 108 von 2220 Kindern.