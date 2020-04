Wie im Vorfeld bereits vermutet wurde, sind die Ermittlungen zur Betrugsanzeige in der Causa Eurofighter nun offiziell eingestellt worden. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) nahm den Schritt zur Kenntnis, kündigte aber weitere Schritte zur Prüfung einer etwaige Schadenswiedergutmachung an. Hans Peter Doskozil (SPÖ), der das Verfahren in die Wege geleitet hatte, ortete einen „waschechten Skandal“. Die Einstellung betrifft derzeit nur den Betrugsvorwurf, weitere Verfahren der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft laufen noch.