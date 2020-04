In all der Corona-Dunkelheit knipst der in New York forschende österreichische Virologe Florian Krammer ein Licht an: „Es wird Anfang 2021 einen Impfstoff auf dem Markt geben“, sagt er im „Corona-Update“ mit JKU-Rektor Meinhard Lukas. Sechs Kandidaten dafür gebe es weltweit schon, wobei ein Impfstoff mit inaktivierten Viren der aussichtsreichste und regional am leichtesten herstellbare wäre: „Das ist keine Hexerei.“