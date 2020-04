Missstände durch Überforderung

„Der Ruf einer gesamten Branche ist momentan durch die Lage in einem Pflegeheim in Schieflage geraten. Die Situation ist tragisch, was den betroffenen Bewohnern widerfahren ist, ist unverzeihlich, “ erläutert Daniela Kollegger. Sie leitet in Graz eine Schule für Gesundheits- und Krankepflege. Wie es zu solchen furchtbaren Fällen kommen kann? „Missstände und Missbrauchsfälle entstehen meist durch große Überlastung der Pflegekräfte, hervorgerufen durch Personalmangel und den daraus resultierenden Überstunden.“