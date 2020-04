Die Ausgangsbeschränkungen sieht der Baulöwe entspannt: „Ich leide nicht darunter, dass ich nicht weiß, was ich tun soll.“ Seine Freundin mit dem liebevollen Kosenamen „Zebra“ habe er allerdings seit Ende März nicht mehr gesehen. Trotz Wiedersehensfreude werde er sich dennoch „sehr zurückhalten“. „Wenn sie zu mir kommt, dann werden wir uns in den Garten setzen und die Schutzmasken tragen“, so Lugner.