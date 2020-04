Mega-„Klangwolke“ als Zeichen des Zusammenseins

Auch in Zeiten der Corona-Krise und der physischen Distanz ist es vielen Künstlern trotzdem ein Anliegen, gemeinsam zu musizieren. Mit „together now! The Austrian Soundcloud“ gibt die mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien Menschen in ganz Österreich mit einem virtuellen Konzert nun die Gelegenheit, ihre Verbundenheit von ihren Fenstern, Balkonen und Wohnzimmern aus musikalisch sicht- und hörbar zu machen.