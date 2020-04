VW-Kunden empfindlicher als Tesla-Fans?

Bei VW vertreibt man sich die Zeit bis zum Marktstart nun zunächst mit Probefahrten. Bagschik hat ebenso einen frisch gebauten ID.3 wie ihr Chef Jürgen Stackmann sowie bald auch weitere Manager in der Vertriebsorganisation. In Kundenhand will man die Autos aber zunächst nicht geben. Möglicherweise aus Angst davor, sich mit einem leicht unfertigen Fahrzeug den perfektionistischen Ruf anzukratzen. Was Technik-euphorische Tesla-Kunden an Kinderkrankheiten akzeptieren, winkt der skeptisch-rationale VW-Käufer wohl eher nicht durch.