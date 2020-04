Die steirische FPÖ wird in der Landtagssitzung am 5. Mai einige Anträge einbringen, die Auswirkungen der Maßnahmen gegen das Coronavirus abgefedern helfen sollen. Dies geschehe unter der Prämisse „Wirtschaft, Gesundheit, Freiheit“, sagte Klubobmann Mario Kunasek am Montag in einer Pressekonferenz im Grazer Landhaus. Kunasek sprach sich u.a. für den Erhalt sämtlicher steirischer Spitäler aus.