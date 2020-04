Eine 52-jährige, in Vorarlberg wohnhafte Schweizerin hat am vergangenen Samstag beim Grenzübergang in Höchst (Bezirk Bregenz) ihre Einreise nach Österreich erzwingen wollen. Nach Angaben der Polizei wirkte sie in keiner Weise an der Einreisekontrolle mit, gab an, keinen Ausweis bei sich zu haben, und fuhr mit ihrem Pickup-Fahrzeug einfach los. Erst nach einer filmreifen Verfolgung wurde sie gestoppt.