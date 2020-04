Auch der Ehrentag aller Mamas wird heuer etwas anders ablaufen als gewohnt. Das Festessen wird nicht im Lieblingsrestaurant, sondern zu Hause eingenommen, und auch die Geschenke werden wohl online bestellt. Caritas-Burgenland macht aus der Not eine Tugend und regt an, mit dem Geschenk diesmal gleich zwei Mütter glücklich zu machen. Angeboten werden im „Schenken mit Sinn Shop“ Babypakete oder Schlafplätze für Mütter in Not.