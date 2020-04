Ein bisher unbekannter Täter hat vier etwa zehn Tage alte lebende Kätzchen in der Tierkörpersammelstelle Ternberg in Oberösterreich regelrecht entsorgt. Der Täter entledigte sich ihrer, indem er sie einfach in den Behälter zu dem dortigen Totvieh schmiss. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.