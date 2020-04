Wer Angst vor Schlangen hat, der hätte in einer Garage in Maria-Lanzendorf im Bezirk Bruck an der Leitha wohl den Schreck seines Leben bekommen: Beim Versuch, einen defekten Kompressor zu reparieren, kroch plötzlich eine Würfelnatter aus dem Gerät. Sie hatte sich um das Lüftungsrad gewickelt und steckte fest.