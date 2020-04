Debüt mit 18 - Meister mit 22?

Schon mit 18 debütierte er in der Kampfmannschaft von Liverpool, mit 20 stand er im Champions-League-Finale, mit 21 war er CL-Sieger. Jetzt winkt ihm der Gewinn der Premier League. Aber die meisten Menschen erinnern sich an ihn wegen eines schnell ausgeführten Eckballs. Es waren noch elf Minuten im epischen Match gegen Barcelona am 7. Mai 2019 zu spielen, als er den Ball zu Diwock Origi zauberte, der freistand und zur Entscheidung traf. Wenige im Stadion sahen das Zuspiel, nicht einmal Jürgen Klopp, weil alles so schnell passiert war. Vergessen konnte es aber niemand.