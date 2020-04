Um den Besuch von Geschäften in der Kremser Landstraße möglichst sicher zu gestalten, setzt man in Krems jetzt auf die Technik. So wurde dort nun der bundesweit erste Automat, der Desinfektionsmittel und auch Schutzmasken ausgibt, aufgestellt. „Beides ist aktuell sehr wichtig und bei uns ab jetzt ganz einfach erhältlich und zu finden“, freut sich Stadtchef Reinhard Resch über den Vorstoß des neuen Stadtmarketing-Chefs Horst Berger.