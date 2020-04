Als Grundlage sollten vor allem anonymisierte Bewegungsdaten genutzt werden, in denen jeweils Informationen über mehrere Bürger zu einer größeren Einheit zusammengefasst bzw. aggregiert werden. Deren Verwendung sei auch mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) vereinbar. Datenschutzexperten, Juristen und Ethiker sollten früh in die Entwicklung von Systemen einbezogen werden, es brauche transparenten internationalen Erfahrungsaustausch und es sollten nur Auswertungen gemacht werden, die in Bezug auf die Pandemie-Situation auch tatsächlich nützlich sind.