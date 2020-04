Seit der bereits 2018 erfolgten Ankündigung des sozialen Netzwerks Facebook, die hauseigene Messenger-Tochter WhatsApp künftig mit Werbung anzureichern, hat sich in der Angelegenheit nicht mehr viel getan. Wer hofft, Facebook habe einen Sinneswandel gehabt und verzichte auf die Reklame in WhatsApp, wird aber enttäuscht. Facebook hat noch einmal betont, an seinen Plänen festhalten zu wollen.