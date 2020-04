Gefälschte serbische Ausweispapiere

Aufgrund dessen wurden die Erkenntnisse nach Deutschland übermittelt und die weiteren Fahndungsmaßnahmen gemeinsam mit der Zielfahndungseinheit des Landeskriminalamtes Hamburg geführt. Der 33-Jährige konnte schließlich in Hamburg lokalisiert und am 20. April festgenommen werden. Bei der Festnahme führte der Mann gefälschte serbische Ausweispapiere mit sich. Der Mann befindet sich in Hamburg in Auslieferungshaft.