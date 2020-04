Vielleicht bald in Wien

Zudem hat die Musikerin erstmals mit externen Produzenten sowie weiteren Kollegen aus verschiedenen Bereichen zusammengearbeitet. „Es war eine tolle Erfahrung“, sprach sie das „Speed-Dating“ mit Mitmusikern im Studio an. „Ich hatte zu dem Zeitpunkt kein Management. Das hätte wohl nur gesagt: ‘Bist du verrückt? Du vergeudest all dieses Studiobudget, und es wird vielleicht gar nichts dabei herausschauen!‘“, lachte Stelmanis. Gelohnt hat es sich dennoch, wie man nicht nur dem Endergebnis anhört. „Die Erfahrung war unglaublich bereichernd“, unterstrich sie. Der Sound von Austra ist jedenfalls um ein paar Facetten erweitert worden. So Corona will, können wir Austa am 12. November live im Wiener Flex sehen...



APA/Christoph Griessner