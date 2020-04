Einige Lebensmittelbetriebe und Klein-Supermärkte in Wien versuchen derzeit, das Öffnungsverbot am Sonntag zu übergehen, um wirtschaftliche Vorteile in Zeiten von Corona zu erzielen. Zu diesem Schluss kommt die Gruppe Sofortmaßnahmen in Wien, die am Sonntag mit dem Marktamt Schwerpunktkontrollen bei Betrieben durchgeführt hat. Von den 110 gelegten Anzeigen betraf fast die Hälfte das Öffnungszeitengesetz.