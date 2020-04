Erst in der Nacht auf Samstag hatte die Feuerwehr ebenfalls in Landstraße einen gefährlichen Einsatz absolviert. 20 Menschen wurden in der Kölblgasse aus einem Wohnhaus gerettet. In einer Wohnung im ersten Stock hatte eine brennende Flüssiggasflasche für ein enormes Feuer gesorgt. Ein Mann erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung.