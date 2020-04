Laut der britischen Tageszeitung „The Sun“ würde ein Wechsel des Jungbullen dann für die „Füchse“ (Spitzname des Midlands-Klubs ist „Foxes“) in Frage kommen, wenn das Team von Fuchs und Co. tatsächlich den Flügelflitzer James Maddison (23) an Manchester United abgibt.