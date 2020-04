Lenovo arbeitet mit Fedora-Entwicklern zusammen

Lenovo arbeite für das Projekt aktiv mit den Entwicklern des Fedora-Sponsors Red Hat zusammen, damit das Betriebssystem problemlos auf den Laptops laufe, berichtet das IT-Portal „Golem“. Vorinstalliert wird auf den Linux-Thinkpads nur, was in Fedoras Software-Marktplatz zu finden ist. Bloatware ist also nicht zu erwarten, manches - etwa die proprietären Nvidia-Treiber für Linux - muss aber händisch nachinstalliert werden.