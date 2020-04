Gallien sucht den Superstar: Geradezu visionär mutet die Story an, die sich die beiden Comiclegenden Rene Goscinny und Albert Uderzo 1967 für das Asterix-Abenteuer „Der goldene Hinkelstein“ ausgedacht haben. Darin soll Sänger Troubadix bei Galliens Bardenbewerb um die gleichnamige Trophäe kämpfen. Weil auch die Römer großes Interesse an diesem Wettbewerb haben, werden Asterix und Obelix beauftragt, Troubadix zu seinem Schutz zu begleiten. Sie dürfen ihm nicht von der Seite weichen - koste es, was es wolle!