Do-It-Yourself-Sextoys in Isolation sehr beliebt

Haushaltsgegenstände mussten seit jeher als Sexspielzeuge herhalten. Immerhin gibt es auch so manche Ähnlichkeit. Das fällt zahlreichen Männern und Frauen vor allem gerade in der Isolation wieder ein. Denn laut Suchmaschinen ist der Begriff „Do-It-Yourself-Sextoys“ in den Charts der Internetrecherche ziemlich weit nach oben geklettert.