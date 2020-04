Österreichs Bundesliga: „Könnte sinnvolle Möglichkeit sein“

Österreichs Fußball-Bundesliga wurde am Montag vom FIFA-Vorschlag für höhere Wechselkontingente überrascht. „Offiziell liegt uns dazu noch nichts vor“, sagte Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer. „Hinsichtlich der Belastung der Spieler nach der Pause könnte das eine sinnvolle Möglichkeit sein.“ Diese könnte in der nächsten Sitzung am 7. Mai mit den Klubs besprochen werden.