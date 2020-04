Nach wochenlangen Schulschließungen hat in Norwegen am Montag der Unterricht an Volksschulen wieder begonnen. Kinder der ersten bis vierten Klassen kehrten auf die Schulbänke zurück. Als Vorsichtsmaßnahme wurde die Zahl der Schüler pro Klassen allerdings auf maximal 15 Kinder reduziert. Manche Eltern übten dennoch Kritik an den Schulöffnungen - sie erfolgen aus ihrer Sicht zu früh.