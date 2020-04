Was hat uns trotz der neuen Umstände am meisten Freude beim Lernen gemacht? Was hat uns am meisten gestört? Was können wir für die Zukunft sofort ändern? „Ich halte diese Diskussion gerade jetzt für so notwendig, weil in den letzten Wochen viel über technologische Themen wie Laptops, Tablets und digitale Bildungsplattformen geredet wurde. Eine technische Aufrüstung unserer Schulen ist zweifellos wichtig und dringend“, betont Dr. Andreas Salcher. Wenngleich „empirische Studien zeigen, dass der Einsatz digitaler Technologien im Schulsystem nicht automatisch zu besseren Ergebnissen führt.“