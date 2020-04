Der Österreicher (22) war am Sonntag gegen 23.55 Uhr mit seinem Pkw auf der Göminger Landesstraße von Nußdorf kommend in Richtung Oberndorf unterwegs. Dabei kam der 22-Jährige mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Doch sein Versuch, das Auto wieder auf die Fahrbahn zu lenken, scheiterte. Das Heck des Fahrzeuges brach aus und kollidierte mit mehreren Straßenpflöcken und einer Leitschiene. Daraufhin verlor der Lenker die Kontrolle über den Pkw, fuhr in eine Wiese und prallte gegen zwei Bäume. Das Auto kam anschließend auf dem Dach zu liegen. Der Lenker verletzte sich leicht. Ein Alkotest ergab 1,54 Promille. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle abgenommen. Der Lenker begab sich selbstständig zu einem Arzt.