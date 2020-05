Als Candace Cameron-Bure Ende der 80er-Jahre in der Sitcom „Full House“ ihre TV-Karriere startete, war sie süße elf Jahre alt. Schnell spielte sie sich als D.J. Tanner in die Herzen der Fans und übernahm schließlich 2016 in der Neuauflage „Fuller House“ die Hauptrolle. Als mittlerweile erwachsene und verwitwete D.J. kümmert sie sich da um ihre drei Kinder - ein chaotisches Familienleben im Tanner-Haus 2.0.